Un hombre armado con un cuchillo tomó de rehenes a 13 nenes en un jardín de infantes de Curitiba, en el sur de Brasil, y amenazó con incendiar el establecimiento. Después de casi tres horas de negociaciones, efectivos de las fuerzas especiales ingresaron al lugar y abatieron al agresor. Los chicos fueron rescatados con vida y ninguno sufrió heridas de gravedad, según informaron las autoridades.

El episodio ocurrió el viernes 9 de octubre en un Centro Municipal de Educación Infantil (CMEI) del barrio São Braz. De acuerdo con la información difundida por medios brasileños, el atacante ingresó al establecimiento, encerró a los menores en una de las aulas y esparció una sustancia inflamable, mientras amenazaba con provocar un incendio.

La situación generó un importante despliegue policial y obligó a establecer un perímetro de seguridad en las inmediaciones del jardín. Mientras los chicos permanecían retenidos, integrantes del Batallón de Operaciones Policiales Especiales (BOPE) intentaron convencer al hombre de que liberara a los menores.

Tras casi tres horas, la Policía ingresó al aula

Las negociaciones se extendieron durante cerca de tres horas. Según explicaron las autoridades, los efectivos decidieron intervenir cuando advirtieron que los chicos estaban cada vez más alterados y que el agresor había comenzado a ejercer violencia física contra ellos.

El comandante de las fuerzas especiales de la Policía Militar de Paraná, Alexandre Lopes Dias, confirmó que el operativo permitió neutralizar al atacante y rescatar a los 13 menores. Los chicos fueron trasladados para recibir atención médica.

Durante el procedimiento, los efectivos también debieron garantizar la seguridad del resto de la comunidad educativa. Los alumnos que se encontraban en otras aulas pudieron ser evacuados y una institución escolar cercana también fue desalojada de manera preventiva.

Los nenes recibirán asistencia médica y psicológica

Una vez finalizada la toma de rehenes, las autoridades confirmaron que los 13 chicos estaban a salvo. La Municipalidad de Curitiba dispuso equipos de asistencia para acompañar a los menores y a sus familias después del episodio.

Por el momento, los investigadores no establecieron públicamente cuál fue el motivo del ataque ni si el hombre tenía algún vínculo con la institución educativa. La investigación quedó en manos de las autoridades brasileñas.