Un hombre volcó en su auto mientras manejaba por Ruta 40 a Jáchal

Durante la noche de este lunes se produjo un espectacular accidente de tránsito en el departamento Jáchal donde intervinieron las fuerzas de seguridad. El conductor Lucas Amarfil de 30 años viajaba a bordo de su automóvil Fiat Idea por la calzada nacional cuando sufrió el imprevisto.

El hecho se registró cerca de las 22:00 en la intersección de Ruta 40 y la calle Matías Sánchez mientras el sujeto oriundo de Albardón circulaba por la zona. Por causas que aún investiga la policía el hombre perdió el dominio del coche y dio varias vueltas de campana.

El vehículo terminó volcado sobre el asfalto provocando gran alarma entre las personas que transitaban por el lugar en ese momento. Los efectivos policiales acudieron rápidamente a la zona del desastre e identificaron al automovilista damnificado para brindarle contención primaria tras el fuerte impacto.

Una ambulancia del servicio de emergencias 107 acudió al lugar del siniestro para asistir al accidentado y examinar sus lesiones. Los médicos confirmaron que el joven se encontraba fuera de peligro y decidieron que no era necesario su traslado a un hospital.