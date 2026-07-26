Un hombre y una nena de cuatro años murieron tras chocar en una camioneta

Un trágico siniestro vial ocurrió este domingo alrededor de las 13 horas en la provincia de Córdoba sobre la Ruta Nacional nueve. El hecho tuvo lugar a la altura del kilómetro 805, dentro de la jurisdicción de la localidad de Las Peñas, en el departamento Totoral. Según los primeros informes, un Renault Duster y una Nissan Frontier protagonizaron un violento choque frontal por causas que los especialistas intentan establecer.

Como consecuencia del fuerte impacto, el conductor del Renault Duster y una niña de cuatro años que se encontraba en el mismo rodado perdieron la vida en el lugar. Además de las víctimas fatales, otras cuatro personas sufrieron lesiones de diversa consideración y requirieron atención médica urgente.

Los heridos fueron trasladados al Hospital de San José de la Dormida, donde permanecen internados bajo observación profesional. Hasta el momento, las autoridades policiales no han proporcionado las identidades de los fallecidos ni el parte detallado sobre la evolución de los sobrevivientes.

El operativo en la zona contó con la participación de efectivos de la policía, dotaciones de bomberos y personal sanitario que trabajaron durante varias horas. Debido a las tareas de peritaje y asistencia, la circulación por la Ruta Nacional nueve se vio interrumpida en el sentido norte a sur.

Los conductores debieron utilizar desvíos por la colectora mientras los peritos realizaban las labores correspondientes para determinar la mecánica exacta de la colisión. La investigación judicial continúa abierta para esclarecer los motivos que originaron el choque entre ambos vehículos en el norte cordobés.