Una pelea de artes marciales mixtas entre un humano y un robot humanoide se volvió viral en las redes sociales. Frankie LaPenna, un influencer estadounidense con más de tres millones de seguidores en Instagram, se enfrentó en una jaula de MMA al Rekbot, una máquina de casi dos metros desarrollada por Rek Robotics e inspirada en el T-800 de Terminator.

El particular combate fue presentado como “Human vs Terminator” y enfrentó a LaPenna con el robot bajo una dinámica similar a la de una pelea de artes marciales mixtas. Antes de que comenzara el enfrentamiento, incluso una persona le advirtió al influencer: “Me da miedo por ti”.

La advertencia terminó cobrando sentido durante el combate. Aunque LaPenna consiguió conectar varios golpes contra el robot, el Rekbot mostró una llamativa capacidad para desplazarse y responder a los ataques.

El momento más impactante llegó cuando la máquina ejecutó una patada voladora que alcanzó al influencer y lo derribó sobre la lona. Después del golpe, LaPenna quedó dolorido y no logró volver a ponerse de pie.

La escena rápidamente comenzó a circular por redes sociales y generó sorpresa entre los usuarios, que destacaron los movimientos del robot dentro de la jaula. Algunos comentarios incluso compararon el enfrentamiento con escenas de películas y series de ciencia ficción.

“Los humanos estamos fritos” fue una de las frases que aparecieron entre las reacciones, mientras otros usuarios señalaron que el combate parecía una escena de “Black Mirror”.

Más allá del espectáculo, el enfrentamiento volvió a poner en escena el avance de los robots humanoides y su capacidad para realizar movimientos cada vez más similares a los de una persona.

El Rekbot fue desarrollado por Rek Robotics y tiene una apariencia que recuerda al T-800 de la saga Terminator. En este particular duelo, la máquina consiguió derribar al humano y terminó como protagonista de una pelea que rápidamente se transformó en un fenómeno viral.