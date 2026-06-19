Un gran incendio de pastizales movilizó durante la tarde y parte de la noche de este jueves a varias dotaciones de bomberos entre ellas ,los voluntarios de Albardón y fuerzas de seguridad del mismo departamento. El foco ígneo se desató en un terreno con pasturas altas ubicado sobre calle San Nicolás, en una zona cercana a viviendas, lo que obligó a desplegar un amplio operativo para evitar que las llamas alcanzaran las propiedades.

De acuerdo con la información suministrada por los equipos que trabajaron en el lugar, el incendio comenzó alrededor de las 17:30 y demandó cerca de cuatro horas de intensas tareas hasta que finalmente fue controlado a las 21:30.

El fuego se expandió rápidamente y hubo temor por las viviendas cercanas.

Las llamas avanzaron rápidamente sobre la vegetación seca, favorecidas por las características del terreno, por lo que las primeras dotaciones concentraron sus esfuerzos en contener el frente de fuego y evitar que se propagara hacia los inmuebles ubicados en las inmediaciones.

Del operativo participaron Bomberos Voluntarios de Albardón, Bomberos Voluntarios de San Juan y efectivos de la División Bomberos de la Policía de San Juan, quienes trabajaron de manera coordinada durante varias horas.

Los bomberos trabajaron sin descanso por más de cuatro horas.

Para combatir el incendio, los brigadistas utilizaron herramientas de zapa, mochilas de agua y contaron con el apoyo de un camión cisterna del municipio, que abasteció de agua a los equipos desplegados en el lugar. Las tareas se realizaron de manera permanente hasta lograr la extinción total de los focos activos y el enfriamiento del terreno para evitar posibles reencendidos.

Además, personal de la Comisaría 18ª colaboró con el operativo, brindando apoyo en la zona y resguardando el sector mientras los bomberos desarrollaban las tareas de combate del fuego.

Gracias al rápido despliegue de los distintos organismos, el incendio pudo ser contenido antes de que alcanzara las viviendas cercanas. Hasta el momento no se informaron personas heridas ni daños materiales en las propiedades linderas, aunque el fuego consumió una importante superficie de pastizales.

Finalizadas las tareas cerca de las 21:30, los equipos realizaron una inspección del lugar para confirmar que no quedaran focos calientes que pudieran reactivar el incendio durante la noche. Las causas que originaron el siniestro no fueron informadas y serán materia de investigación.