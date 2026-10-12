Un incendio de pasturas puso en riesgo una vivienda durante la madrugada de este lunes 12 de octubre en Albardón. El siniestro ocurrió en la zona de Ruta Nacional 40 e Italia Sur y requirió la intervención de Bomberos, que trabajaron durante poco más de una hora para contener las llamas.

Según la información difundida por el cuartel de Bomberos Voluntarios de Albardón, el llamado de emergencia se recibió a las 4.10, luego de que personal de la Comisaría 18 alertara sobre el incendio en ese sector del departamento.

Al llegar al lugar, la dotación constató que el fuego afectaba pasturas ubicadas en el fondo de una vivienda, una situación que generó preocupación por la posibilidad de que las llamas avanzaran hacia la propiedad.

El operativo de los bomberos

Para controlar el siniestro intervino el Móvil 3, conducido por Luciano Vera. El equipo estuvo integrado por el bombero Alfredo Cortez y la aspirante Verónica Norsovich.

El trabajo coordinado permitió contener el fuego y evitar que se propagara hacia otros sectores. El operativo se extendió por poco más de una hora, hasta que los efectivos lograron controlar la situación.

De acuerdo con el parte difundido, no se informaron personas heridas. Tampoco se precisó si el episodio provocó daños materiales en la vivienda.