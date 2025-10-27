Un incendio en un baldío afectó el local Chinga tu Madre y Casa de Gobierno

En la madrugada de hoy, a las 04:46 horas, la comisaría 4° recibió un llamado dando cuenta de un incendio en curso. El siniestro se habría iniciado en un terreno ubicado en Avenida Libertador, comprendido entre las calles Paula Albarracín de Sarmiento y Circunvalación. Hasta el momento, se desconoce la causa que originó el fuego.

Según la información proporcionada, el incendio se habría originado aparentemente en un terreno con vegetación, la cual fue consumida por las llamas. El fuego se extendió hacia el local comercial "Chinga Tu Madre", donde se observan algunos daños de consideración en la estructura del inmueble. Posteriormente, las llamas alcanzaron una palmera ubicada en los jardines de la Casa de Gobierno, siendo controlado en dicho sector.

Publicidad

De acuerdo con el reporte inicial, no se habrían registrado damnificados ni víctimas que requieran asistencia médica inmediata. Para el momento del parte, personal de bomberos se encontraría aún trabajando en el lugar para extinguir los focos remanentes y realizar labores de prevención para evitar reigniciones. El número de contacto 2644559188 fue facilitado como parte de la información oficial del incidente.