Un hombre murió y al menos 25 personas resultaron heridas durante un incendio registrado este sábado en un centro de atención médica de Berlín. El hecho fue informado por el departamento de bomberos de la capital alemana.

Los bomberos fueron advertidos poco antes de las 10 de la mañana, según informó el periódico alemán Tagesspiegel. Los primeros datos indican que el fuego comenzó en la habitación de un paciente, que quedó completamente destruida por las llamas.

El humo se extendió por el edificio

El centro médico está ubicado en el barrio de Kreuzberg y funciona en un edificio de cinco pisos. El humo se extendió por todo el inmueble durante el incendio.

Entre los heridos, un paciente se encontraba en estado crítico y tuvo que ser reanimado. El resto de las personas afectadas sufrió heridas menores, principalmente por inhalación de humo, según explicó un portavoz de los bomberos.

Evacuación y operativo

Todos los residentes fueron evacuados del edificio y recibieron atención médica luego del incendio. Los bomberos lograron controlar las llamas y durante la tarde el fuego ya había sido completamente extinguido.

La causa del incendio todavía no fue determinada. Las autoridades continúan con las tareas correspondientes para establecer cómo se inició el fuego dentro del centro de atención médica.