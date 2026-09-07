Un incendio en un restaurante de Puerto Madero obligó a evacuar a 50 personas

Un incendio se desató este domingo por la tarde en el reconocido restaurante “Siga La Vaca”, ubicado sobre la avenida Alicia Moreau de Justo al 1700, en Puerto Madero. El foco se inició en la zona destinada a las parrillas y generó una importante columna de humo que pudo observarse desde distintos puntos del barrio.

Según los primeros reportes, las llamas se desarrollaron a pocos metros del acceso al establecimiento y alcanzaron una altura cercana a los dos metros. El humo comenzó a salir por la chimenea del restaurante y generó alarma entre quienes circulaban por la zona.

Evacuaron a unas 50 personas

Ante la emergencia, el personal del establecimiento puso en marcha la autoevacuación de clientes y trabajadores. En total, unas 50 personas abandonaron el restaurante mientras los equipos de emergencia intervenían para controlar el foco.

El operativo contó con la intervención de Bomberos y cinco móviles del SAME. Los equipos trabajaron para contener las llamas y evitar que el fuego pudiera extenderse hacia otros sectores del establecimiento.

Dos hombres fueron asistidos por el SAME

Durante el operativo, dos hombres mayores de edad recibieron asistencia médica luego de haber quedado expuestos al humo. Ambos fueron atendidos en el lugar y recibieron oxígeno, pero no fue necesario trasladarlos a un hospital.

De acuerdo con los reportes médicos, presentaron niveles bajos de carboxihemoglobina, por lo que no se detectó una intoxicación grave por inhalación de monóxido de carbono.

El fuego fue controlado

Las llamas quedaron concentradas principalmente en el sector de parrillas y la zona de extracción, sin alcanzar el salón principal del restaurante, según los reportes posteriores al operativo. El foco fue controlado durante la tarde y los bomberos permanecieron en el lugar para completar las tareas de seguridad.

La enorme columna de humo fue registrada por personas que se encontraban en las inmediaciones y rápidamente comenzó a circular en redes sociales, mientras se desarrollaba el operativo de emergencia en uno de los sectores gastronómicos más concurridos de Puerto Madero.