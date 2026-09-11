Un incendio por una estufa en Pocito dejó a un adolescente hospitalizado

El pánico se apoderó de los vecinos de Pocito este viernes por la mañana cuando una densa columna de humo detectada por las cámaras del 911 alertó sobre un siniestro en una vivienda de la Villa Munafó, ubicada detrás de las instalaciones del club Vélez, cerca del cruce de Calle Mendoza y Calle 14.

El incidente comenzó en el interior de una habitación debido a una falla eléctrica. La dueña del inmueble, una mujer de 40 años, explicó a las autoridades policiales que "el origen del fuego habría sido accidental, producto de un cortocircuito en una estufa que se encontraba encendida".

En esa misma habitación descansaba su hijo de 14 años, quien debió ser rescatado de urgencia del lugar. En medio de la desesperación, habitantes de la zona y los primeros efectivos en arribar intentaron sacar a los ocupantes del inmueble y de las propiedades contiguas.

Durante la evacuación prioritaria, las fuerzas de seguridad asistieron a un menor con discapacidad que habitaba en la casa vecina y sufría complicaciones respiratorias por el avance de las emanaciones. Mientras tanto, el primer menor rescatado recibió atención médica en el lugar por parte del servicio de emergencias 107.

Los profesionales de la salud confirmaron que el adolescente de 14 años no sufrió quemaduras y permanecía consciente, aunque presentó un cuadro de intoxicación por inhalación de humo. Debido a esta complicación, la unidad médica trasladó al joven de urgencia al Hospital Marcial Quiroga para una atención especializada.

Personal de la dotación del móvil de La Rinconada llegó cerca de las 11:25 horas para colaborar con los Bomberos de la Policía de San Juan. Los efectivos lograron sofocar el fuego, realizar las labores de enfriamiento de la estructura golpeada por el material combustible y evitar la expansión de las llamas hacia las viviendas linderas.