Un incendio provocó importantes daños materiales en un taller de carpintería que funcionaba dentro de la Unión Vecinal del Barrio Ansilta, en el departamento Rawson. El siniestro ocurrió durante las últimas horas y, de acuerdo con las primeras pericias, todo indica que se habría originado a causa de un cortocircuito en las instalaciones eléctricas.

El hecho tuvo lugar en la sede de la institución, ubicada en la intersección de las calles Hipólito Yrigoyen y Agustín Gómez. Fueron los propios vecinos quienes advirtieron la presencia de humo y llamas que salían desde el interior del edificio y alertaron de inmediato a la Policía.

Al arribar al lugar, la presidenta de la unión vecinal, Carina Atampiz, comprobó que el fuego se había concentrado en una habitación donde funcionaba un taller de carpintería. Como consecuencia del incendio, se perdieron materiales de madera, parte del sistema eléctrico y una porción del techo del inmueble, lo que dejó importantes pérdidas para la institución.

Personal de Bomberos intervino rápidamente para combatir el foco ígneo y logró controlar las llamas antes de que se extendieran hacia otros sectores del edificio. Gracias al rápido accionar de los efectivos, el incendio no afectó el resto de las instalaciones y no se registraron personas lesionadas.

La investigación quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) Genérica, que dispuso diversas medidas para determinar con precisión las causas del siniestro. Entre las diligencias ordenadas se encuentran la confección del acta de procedimiento, una inspección ocular, el croquis del lugar, el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y la incorporación del informe técnico elaborado por Bomberos, que será fundamental para confirmar el origen del incendio.