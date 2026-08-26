En el país, enfermarse es muy costoso. Los medicamentos de uso frecuente en la Argentina son más caros que en el exterior en el 90% de las comparaciones y alcanzan un sobreprecio mediano de 3,1 a 1 frente a los mercados internacionales, según un informe reservado que circula entre funcionarios y al que accedió la Agencia Noticias Argentinas.

El relevamiento oficial analizó una canasta de 17 principios activos esenciales para comparar los valores de venta al público en farmacias argentinas con los de Brasil, Estados Unidos, Francia, España e India. Para evitar distorsiones por el tamaño de los envases o concentraciones, la medición se estandarizó bajo la Dosis Diaria Definida (DDD), recomendada por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

De acuerdo con el trabajo, las mayores diferencias se registran frente a la India, donde los remedios locales son 6,7 veces más caros. Le siguen España (5,3 veces), Francia (3,4 veces), Estados Unidos (1,8 veces) y Brasil (1,6 veces).

Este encarecimiento impacta de lleno en tres tratamientos crónicos de alto consumo.

Levotiroxina (hipotiroidismo): Su costo mensual en el país es de US$ 19,3 (US$ 0,644 por dosis diaria) frente a los US$ 3,1 del exterior (mediana internacional de US$ 0,103). El valor local supera en 26,2 veces a India (US$ 0,02), 8,2 veces a España (US$ 0,08) y 4,6 veces a Estados Unidos (US$ 0,14).

Atorvastatina (colesterol): Cuesta US$ 43,1 por mes en la Argentina (US$ 1,437 por dosis diaria), ubicándose más de cinco veces por encima de la mediana internacional de US$ 0,267. Sus referencias comparativas son US$ 0,37 en Brasil, US$ 0,29 en Estados Unidos, US$ 0,12 en España y US$ 0,10 en India.

Metformina (diabetes tipo 2): Cotiza a US$ 26,1 mensuales en farmacias argentinas (US$ 0,871 por dosis diaria) frente a los US$ 0,175 de la mediana internacional. Las referencias externas marcan US$ 0,55 en Brasil, US$ 0,28 en Estados Unidos, US$ 0,08 en España y US$ 0,07 en India.