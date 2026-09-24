Un hombre de 42 años, identificado como Cristian Amaya, fue víctima de un intento de robo que terminó con una agresión con un arma blanca en Rawson. El hecho ocurrió cuando caminaba por las inmediaciones de calle España, en dirección a su domicilio, ubicado cerca del Complejo La Superiora. Allí fue abordado por un delincuente que intentó sustraerle sus pertenencias, según informaron fuentes policiales.

Ante la amenaza, Amaya intentó resistirse y enfrentó al asaltante. Durante el forcejeo, el delincuente extrajo un objeto punzocortante y lo golpeó directamente en la parte superior de la cabeza. El ataque le provocó una herida sangrante en el cuero cabelludo.

La lesión no comprometió estructuras óseas

Tras la agresión, los profesionales que asistieron al hombre determinaron que la lesión era superficial. La hoja del arma afectó únicamente el cuero cabelludo, sin comprometer estructuras óseas ni poner en riesgo la vida de la víctima.

Luego del ataque, el agresor escapó del lugar y hasta el momento no había sido identificado. Amaya consiguió llegar hasta su finca para ponerse a resguardo y, posteriormente, se dirigió junto a su pareja a la Subcomisaría Villa Hipódromo para informar lo ocurrido y pedir asistencia policial.

Fue atendido en el centro Favaloro

Desde la dependencia policial coordinaron el traslado del damnificado al Centro de Adiestramiento Dr. René Favaloro, en Rawson. Allí recibió las curaciones correspondientes y, luego de comprobar su evolución favorable, los médicos le otorgaron el alta.

Mientras tanto, la Policía de San Juan inició las actuaciones sumariales por el hecho y realizó tareas de relevamiento en la zona donde ocurrió el intento de robo. El objetivo es reunir testimonios que permitan establecer cómo sucedió el ataque e identificar al responsable de la tentativa de asalto y de las lesiones provocadas a Amaya.