Un investigador brasilero dijo que habría un terremoto en Chile y afectaría a San Juan

Tras el fuerte movimiento de magnitud 7,4 registrado en Colombia el 10 de agosto, que dejó más de 200 muertos, el investigador Aroldo Maciel planteó una nueva advertencia. Junto al profesor Raymond Rosa Ávila, el especialista brasileño analizó la actividad reciente bajo su hipótesis de la "migración sísmica". Según su interpretación, lo ocurrido en el norte del continente podría derivar en un "evento sísmico con retraso" en la zona centro norte de Chile, afectando sectores como Valparaíso y Coquimbo, y a su vez llegando a San Juan.

Debido a la cercanía geográfica, el fenómeno tendría repercusiones en el oeste argentino, específicamente en San Juan. Maciel estableció una ventana de 45 días para este posible suceso, que se extendería hasta el 24 de septiembre.

Este tipo de proyecciones ya habían sido mencionadas por el investigador tras el doble terremoto en Venezuela el pasado 24 de junio, cuando señaló que tales eventos incrementaban las probabilidades de movimientos en las cercanías de territorio chileno e incluso en la zona de San Juan.

Sin embargo, las instituciones oficiales mantienen una postura diferente frente a estas estimaciones. Desde el Instituto Nacional de Prevención Sísmica y otros organismos, los "especialistas en sismología recuerdan que no existe actualmente un método científicamente validado que permita determinar con anticipación cuándo, dónde y con qué magnitud ocurrirá un terremoto".

En esta línea, José Luis Tapia, de la Red Geocientífica de Chile, explicó que "los terremotos de tipo intraplaca tienen una capacidad limitada para transferir tensiones hacia las zonas circundantes", por lo que no habría una relación causal obligatoria.

La inquietud también se extiende a Perú, donde el sismólogo César Jiménez de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos advirtió sobre el potencial acumulado en Lima, Ica y Áncash. En esos sectores se estima la posibilidad de un sismo de entre 8,5 y 8,8 de magnitud, considerando que la energía no se libera totalmente desde 1746.

No obstante, el experto remarcó que "esta situación no permite establecer cuándo ocurrirá un próximo terremoto". Ante este panorama, las autoridades de San Juan recordaron la importancia de mantener planes de emergencia y seguir las medidas de prevención de Protección Civil.