Tao Lin, investigador de seguridad de Anthropic, la empresa que desarrolla Claude, advirtió que la inteligencia artificial podría dejar a casi toda la humanidad sin posibilidad de conseguir empleo de forma permanente. En una entrevista con Palisade Research, planteó que, si ese escenario se concreta, buena parte de la población dependería de la asistencia económica de los gobiernos.

Lin dio una fecha para un cambio tecnológico. Estimó que hacia fines de 2027 podrían existir sistemas capaces de igualar o superar a los mejores especialistas humanos en casi todos los campos. Para el escenario de desempleo generalizado evitó fijar un plazo y aclaró que hablaba a título personal.

Qué tendría que pasar para que la IA reemplace también el trabajo manual

En el escenario que imagina Lin, una primera ola de automatización obligaría a parte de los trabajadores a cambiar de ocupación. Esa salida podría durar poco si los sistemas también aprenden a hacer las tareas de los nuevos puestos. Ahí ubica el riesgo de que la reconversión laboral pierda eficacia.

El trabajo manual presenta una dificultad adicional. Un programa puede incorporarse a una computadora, pero para mover materiales en una fábrica o manipular herramientas en una obra hace falta una máquina que pueda operar en ese lugar. Lin señaló que automatizar esas actividades a escala mundial exigiría fabricar miles de millones de robots.

Esa diferencia ayuda a entender los dos tiempos de su pronóstico. Un sistema puede demostrar que sabe resolver una tarea mucho antes de que existan equipos suficientes para hacerlo en miles de lugares de trabajo. En los oficios que requieren presencia física, ese despliegue dependería tanto de la robótica como de la capacidad para producir máquinas a gran escala.

Por qué el investigador pide que las empresas bajen el ritmo

Lin trabaja en el equipo que diseña medidas para prevenir usos dañinos de los modelos. En la entrevista cuestionó la presión que enfrentan las empresas para lanzar nuevas versiones y sostuvo que la competencia les deja menos tiempo para evaluar riesgos y corregir fallas antes de ofrecer los productos al público.

Su propuesta es reducir el ritmo de investigación a cerca de una cuarta parte del actual para dar más margen a las pruebas de seguridad. Admitió que una decisión aislada tendría un efecto limitado y pidió que los gobiernos se involucren más en el debate sobre cómo se desarrollan y se ponen en uso estos sistemas.

Qué encontró la OIT sobre la IA generativa y el empleo

La Organización Internacional del Trabajo (OIT) estimó que alrededor del 25% de los trabajadores del mundo está en una ocupación con algún grado de exposición a la IA generativa. El estudio compara las tareas de cada ocupación con lo que pueden hacer esas herramientas. Los puestos administrativos están entre los más expuestos.

La OIT considera más probable que cambien las tareas de los empleos expuestos, porque muchos puestos todavía requieren intervención humana. Pensemos en una oficina donde un sistema prepara el borrador de un informe. La persona que lo firma sigue teniendo que revisar los datos y responder por lo que dice el documento. El estudio mide cuántas ocupaciones podrían atravesar cambios de ese tipo.