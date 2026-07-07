Filadelfia se convirtió en el escenario de un particular experimento histórico durante las celebraciones por el Día de la Independencia de Estados Unidos. Una cápsula del tiempo que pesa aproximadamente 400 kilogramos fue sepultada con el objetivo de preservar la cultura contemporánea para las próximas generaciones.

Entre los diversos elementos seleccionados, que incluyen documentos, reliquias y una botella de gaseosa, destaca el modelo más potente de la serie 17 de Apple en su variante naranja. Este contenedor de acero inoxidable, que reúne aportes de agrupaciones culturales, deportivas y de todos los Estados del país, tiene fijada su fecha de apertura para el año 2276, coincidiendo con el 500° aniversario de la nación.

La iniciativa, impulsada por la organización America250, busca que los habitantes del futuro accedan a testimonios directos de la actualidad. Para ello, los responsables utilizaron la aplicación Notas del dispositivo móvil para redactar una “visión de la vida cotidiana en el 2026” que sirva como testimonio directo de esta época.

A pesar del entusiasmo en torno al proyecto, las posibilidades de que el teléfono inteligente encienda dentro de 250 años son prácticamente nulas. Los análisis técnicos advierten que la batería de iones de litio que alimenta al terminal sufrirá una degradación irreversible con el paso de las décadas. Además, los especialistas recuerdan que “incluso si funcionase, la activación obligatoria del servidor de Apple impediría su uso, sin los servicios en línea de la compañía”.

El destino final de este aparato tecnológico de última generación apunta a ser puramente arqueológico. Más allá de su incapacidad operativa para el siglo 23, el terminal está destinado a convertirse en una “representación simbólica de la era de los smartphones”, equiparable al valor histórico que poseen las máquinas de escribir o los teléfonos a disco para la sociedad contemporánea.