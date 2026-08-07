Un jinete y su caballo fueron encontrados muertos en un campo de Melchor Romero, en el oeste de La Plata, en un trágico episodio que habría ocurrido por una descarga eléctrica. El propietario del predio fue quien encontró los cuerpos y dio aviso de inmediato al servicio de emergencias 911.

El hecho ocurrió en un campo ubicado sobre calle 168 entre 526 y 527. Cuando los investigadores llegaron al lugar, encontraron al caballo tendido sobre un cable del tendido eléctrico que habría entrado en contacto con el alambrado perimetral.

A pocos metros del animal estaba el cuerpo del hombre, boca abajo. Las primeras pericias realizadas en el lugar determinaron que tanto el jinete como el caballo murieron electrocutados.

La hipótesis de un alambrado energizado

La principal hipótesis de los investigadores apunta a que un cable del tendido eléctrico tomó contacto con el alambrado del campo y provocó que la estructura quedara energizada.

El caballo habría entrado en contacto con el cable y recibido la descarga. El hombre, que se encontraba junto al animal, también habría sufrido una electrocución fatal.

La Policía Científica preservó la escena y realizó distintos estudios sobre el tendido eléctrico y el alambrado para determinar con precisión cómo se produjo el contacto y la posterior descarga.

Investigan el estado de las instalaciones

El cuerpo del jinete fue trasladado para realizarle la autopsia, un procedimiento que permitirá aportar mayores precisiones sobre las causas de su muerte.

La investigación quedó a cargo del fiscal Gonzalo Petit Bosnicla, de la UFI N° 3 de La Plata, y fue caratulada como “averiguación de causales de muerte”.

Si bien la mecánica principal del episodio ya fue establecida, la Justicia busca determinar si existieron responsabilidades vinculadas con el estado de las instalaciones eléctricas del campo. Hasta el momento, la identidad del hombre no fue difundida.

La causa continúa abierta mientras se aguardan los resultados de la autopsia y de los peritajes técnicos realizados sobre el tendido eléctrico y el alambrado que habría quedado energizado.