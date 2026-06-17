Un hombre permanece internado en estado delicado luego de haber sido atacado con un ladrillo durante una violenta pelea ocurrida en la provincia de Mendoza. El episodio generó conmoción por la brutalidad de la agresión y derivó en una investigación judicial para determinar las circunstancias del hecho.

Según informaron fuentes policiales, la discusión se produjo en la vía pública y fue escalando hasta transformarse en una pelea física. En medio del enfrentamiento, uno de los involucrados tomó un ladrillo y golpeó a la víctima en la cabeza con extrema violencia.

El impacto le provocó heridas de gravedad y una importante lesión craneal. Testigos que presenciaron la escena dieron aviso a los servicios de emergencia, que acudieron rápidamente al lugar para asistir al hombre herido.

La víctima fue trasladada de urgencia a un centro asistencial, donde los médicos determinaron su internación en la unidad de terapia intensiva debido a la gravedad de las lesiones sufridas. Su estado es reservado y permanece bajo estricta observación médica.

Tras el ataque, efectivos policiales desplegaron un operativo que permitió localizar y detener al presunto agresor. El joven quedó a disposición de la Justicia mientras avanzan las actuaciones correspondientes.

Los investigadores trabajan para reconstruir la secuencia completa de los hechos y establecer cuál fue el motivo que originó la pelea. Para ello se toman testimonios de testigos y se analizan distintos elementos probatorios incorporados al expediente.

La causa quedó en manos de la fiscalía de turno, que deberá definir la situación procesal del detenido en función de la evolución de la víctima y de los resultados de las pericias realizadas.

El caso volvió a poner en evidencia la gravedad de los episodios de violencia urbana y las consecuencias que pueden derivarse de conflictos que escalan rápidamente hasta convertirse en agresiones de extrema peligrosidad.