Un fuerte siniestro vial se registró este domingo en Pocito, cuando un joven perdió el control de la camioneta que conducía y terminó impactando violentamente contra un árbol.

El hecho ocurrió sobre calle Vidart, en el tramo comprendido entre calle 9 y calle 10, donde el conductor circulaba solo a bordo de una camioneta Chevrolet S10. Por causas que aún son materia de investigación, el joven perdió el dominio del vehículo.

Como consecuencia, la camioneta se desvió de su trayectoria y terminó chocando contra un eucalipto ubicado a la vera de la calzada, en un impacto de consideración que generó preocupación entre quienes transitaban por la zona.

A pesar de la violencia del choque, no se registraron otros vehículos ni personas involucradas en el siniestro, lo que evitó consecuencias aún más graves.

Tras el accidente, el conductor fue asistido en el lugar por personal de emergencia y luego trasladado al Hospital Rawson para una mejor evaluación de su estado de salud.

Las autoridades trabajan para establecer qué originó la pérdida de control del rodado.