Kylian Mbappé quedó en el centro de una investigación criminal en Francia luego de que las autoridades descubrieran que una banda presuntamente planeaba secuestrarlo y agredirlo. El delantero del Real Madrid figuraba entre los 26 posibles objetivos de la organización, junto con empresarios adinerados, joyeros y un reconocido rapero.

El principal sospechoso es Clément L., de 18 años, identificado por el alias “Lester Z”. El joven fue imputado el 21 de agosto en Nanterre por robo en banda organizada y quedó detenido en prisión preventiva y bajo régimen de aislamiento. Un segundo sospechoso fue puesto en libertad bajo control judicial.

El cerebro operaba desde una cárcel

Uno de los aspectos que más llamó la atención de los investigadores es que Clément L. ya se encontraba detenido en la prisión de Villepinte cuando presuntamente continuaba coordinando las actividades de la organización.

Según la investigación, utilizaba teléfonos celulares y Snapchat para comunicarse con sus cómplices. En los dispositivos incautados, los investigadores encontraron información sobre 26 personas que habrían sido seleccionadas por su nivel económico y exposición pública. Entre ellas aparecía Mbappé.

El joven ya contaba con antecedentes vinculados a delitos graves. La investigación sostiene que habría dado instrucciones para distintos robos y planes de secuestro entre abril y agosto de este año.

La investigación comenzó por un robo

El caso salió a la luz a partir de una serie de hechos ocurridos en Neuilly-sur-Seine. En abril, tres hombres se presentaron en el domicilio de un relojero haciéndose pasar por repartidores e intentaron ingresar con una caja vacía. El propietario sospechó de la situación y evitó el asalto.

Días después, dos hombres armados ingresaron a la misma relojería y se llevaron relojes de lujo valuados en unos 150.000 euros. Las huellas encontradas y el seguimiento de un vehículo con matrículas falsas permitieron a los investigadores avanzar hasta los sospechosos.

Un caso que sigue bajo investigación

Clément L. fue detenido el 19 de agosto cuando salía de un tribunal de Bobigny, donde debía comparecer por otra causa. Posteriormente fue imputado en Nanterre y trasladado a prisión.

El sospechoso niega haber sido el verdadero líder de la organización y sostiene que solamente habría actuado como intermediario entre un supuesto jefe y los autores materiales. La Justicia francesa continúa analizando los teléfonos secuestrados para determinar el alcance de la estructura y establecer quiénes participaron de los distintos planes.

Por el momento, Mbappé figura como uno de los posibles objetivos de un plan que no llegó a concretarse, mientras los investigadores buscan determinar qué grado de avance tenía el supuesto intento de secuestro.