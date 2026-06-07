Un trágico siniestro vial ocurrió en la madrugada de este domingo en el departamento Pocito, donde un joven de 22 años, de apellido Cortez, perdió la vida tras colisionar contra un poste de luz en la zona de San Miguel, antes de calle 5.

Según las primeras informaciones, el choque se produjo cuando el conductor circulaba por la mencionada arteria y, por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo e impactó violentamente contra una columna de alumbrado público.

Como consecuencia del fuerte choque, el joven sufrió heridas de extrema gravedad. Personal de emergencias médicas llegó rápidamente al lugar para asistirlo, pero pese a los esfuerzos realizados, se confirmó su fallecimiento en el sitio.

El hecho generó un importante despliegue de efectivos policiales y personal de Criminalística, quienes trabajaron en la escena durante varias horas para relevar pruebas y determinar cómo se produjo el accidente.

La investigación quedó a cargo de las autoridades judiciales competentes, que buscan establecer las circunstancias exactas del siniestro, incluyendo las condiciones del vehículo, la velocidad y otros factores que pudieron haber influido en el desenlace fatal.

El episodio vuelve a poner en foco la problemática de los accidentes de tránsito en la provincia y la importancia de extremar las medidas de precaución al conducir, especialmente durante la madrugada.