Un joven de 24 años murió este jueves luego de recibir cinco heridas de arma blanca durante una pelea ocurrida en un puesto de crianza de cabras, en la zona de El Quirquincho, en las inmediaciones de Villa Mercedes, departamento Jáchal. La víctima fue identificada como Germán Galleguillo, oriundo de la ciudad jachallera, mientras que por el hecho fue detenido un adolescente, señalado como el presunto autor de la agresión.

El episodio se produjo entre las 3 y las 4 de la madrugada, en un establecimiento rural ubicado a unos cinco kilómetros del centro de Villa Mercedes y a aproximadamente 25 kilómetros de la ciudad de Jáchal. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, una discusión entre los presentes derivó en una pelea que terminó con Galleguillo gravemente herido.

Según los testimonios de dos personas que se encontraban en el lugar, los cuatro habían estado consumiendo bebidas alcohólicas cuando surgió una diferencia de opiniones. La discusión escaló hasta convertirse en una gresca durante la cual el joven recibió varias puñaladas.

En medio de la situación, uno de los testigos se retiró del puesto para buscar ayuda. Luego de encontrar señal telefónica, llamó al sistema de emergencias 911 y alertó sobre lo ocurrido.

Personal de la Subcomisaría de Villa Mercedes se trasladó hasta el establecimiento rural de El Quirquincho, donde encontró a Galleguillo todavía con vida, aunque presentaba heridas de gravedad. Una ambulancia lo trasladó inicialmente al Hospital San Roque de Jáchal, donde los profesionales evaluaron su estado y dispusieron su derivación al Hospital Dr. HGuillermo Rawson, en la ciudad de San Juan, debido a la complejidad del cuadro.

En el nosocomio capitalino, el joven habría sido sometido a una intervención quirúrgica. Sin embargo, pese a la atención médica, falleció como consecuencia de las lesiones sufridas.

Los primeros datos indicaron que Galleguillo presentaba cinco heridas de arma blanca: una en un brazo, otra a la altura de la clavícula, dos en la espalda y una en el tórax. Hasta el momento, no se había establecido oficialmente cuál de esas lesiones provocó la muerte.

Tras conocerse el desenlace, efectivos policiales, personal de Policía Científica y autoridades vinculadas al fuero Penal de la Niñez y Adolescencia de Jáchal a cargo del doctor Daniel Castro trabajaron en el lugar para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir elementos para la investigación.

Durante el procedimiento, los investigadores detuvieron al adolescente señalado como presunto agresor y secuestraron un cuchillo marca Tramontina, que habría sido utilizado durante el ataque. El arma quedó incorporada a las actuaciones para los peritajes correspondientes.

Además, personal policial continuó trabajando en el establecimiento rural y se dispuso una custodia en el domicilio del adolescente detenido.

La investigación buscó establecer cómo comenzó la discusión, cuál fue la participación de cada uno de los presentes y las circunstancias precisas en las que se produjo la agresión mortal. Los testimonios recogidos y los resultados de las pericias serán claves para avanzar en la causa, que involucra a un menor de edad y quedó bajo intervención judicial.