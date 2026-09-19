Un joven de Chimbas fue baleado en la pierna y fue trasladado de urgencia

Chimbas fue escenario de un violento y confuso hecho que dejó a un muchacho herido de arma de fuego en una de sus extremidades. La víctima fue identificada como Tiago Baginay, de 18 años, quien debió recibir asistencia médica tras ser impactado por un proyectil en su pierna izquierda.

El ataque ocurrió cerca de las 22 del jueves en la parte trasera del Camping Parque Norte, lugar donde el damnificado sostuvo que fue interceptado por dos hombres desconocidos que le dispararon sin mediar la sustracción de sus pertenencias.

Tras el impacto, el joven se trasladó por sus propios medios al Centro de Salud Báez Laspiur, donde recibió la primera atención médica de guardia. A raíz de la lesión en el miembro inferior izquierdo, el personal médico dispuso su derivación al Hospital Guillermo Rawson.

Al arribar a ese centro asistencial de mayor complejidad, Baginay modificó su relato inicial sobre el lugar de la agresión y afirmó ante los profesionales que el episodio tuvo lugar en las inmediaciones de las calles Dorrego y Paraná, también dentro del departamento Chimbas.

Luego de constatar el impacto de bala y recibir las curaciones correspondientes, el muchacho fue dado de alta y se retiró a su domicilio. La investigación quedó en manos del personal de la Comisaría 17ma, aunque las actuaciones se ven dificultadas debido a que el agredido se negó a aportar mayores detalles sobre lo sucedido y sobre la identidad de los atacantes. Por el momento, la policía trabaja para esclarecer la mecánica del hecho y dar con el paradero de los dos agresores involucrados en el ataque.