Un joven de Pocito aseguró que fue secuestrado y abusado por narcos

Una preocupante denuncia por secuestro narco en Pocito tomo un rumbo completamente inesperado durante las ultimas horas. Un joven de 20 anos se presento junto a un familiar en la Subcomisaria del barrio Buenaventura Luna para exponer un dramatico relato sobre su supuesta privacion de la libertad y un posterior ataque sexual a manos de un grupo vinculado al narcotrafico.

Segun la exposicion inicial, el hecho habria comenzado a las 3:00 en la interseccion del barrio Teresa de Calcuta. En esa esquina, dos sujetos descendieron de una camioneta blanca, lo golpearon, le colocaron una capucha y lo subieron a la fuerza al rodado. Posteriormente, la victima indico que desperto dentro de una finca desconocida, atado de manos, donde habria sufrido el abuso por parte de uno de los captores.

El afectado afirmo que los agresores lo abandonaron horas mas tarde en un descampado proximo a la interseccion de Agustin Gomez y Frias, cerca del limite entre Rawson y Pocito. Desde ese sitio se traslado por sus propios medios hasta su hogar y aviso a su entorno familiar antes de acudir a las autoridades policiales. La gravedad del caso motivo la pronta intervencion de los funcionarios de la UFI Delitos Especiales.

Sin embargo, el procedimiento dio un vuelco drastico cuando el muchacho cambio su postura de forma intempestiva y expreso que no tenia intenciones de formalizar la denuncia. En ese instante desato un episodio de alteracion, genero danos materiales en el recinto policial y amenazo con autolesionarse.

Durante el altercado en la sede policial, el sujeto sufrio un corte con un elemento de vidrio, motivo por el cual fue derivado de urgencia al Hospital Marcial Quiroga. Tras recibir la asistencia medica correspondiente, se retiro del nosocomio sin contar con el alta profesional. Horas despues fue localizado en la vivienda de un allegado, donde personal de Salud Publica brindo contencion preventiva ante el riesgo de nuevas agresiones contra su integridad.

Las autoridades judiciales y policiales mantienen las actuaciones abiertas para determinar con precision la veracidad de los hechos relatados o si existieron otros condicionantes en el suceso. Allegados a la familia mencionaron que el joven padece problemas de adiccion a las drogas, aunque las pericias continuaran hasta esclarecer si existio la privacion ilegitima de la libertad.