Durante la madrugada de este jueves, un joven de 21 años identificado con el apellido Navarro Tejada fue baleado en Rawson tras protagonizar un confuso episodio en las inmediaciones de su domicilio ubicado en el barrio La Estación.

Luego de recibir el impacto de arma de fuego, el damnificado se trasladó por sus propios medios en un vehículo particular hacia la guardia del Hospital Rawson, donde los médicos constataron su ingreso exactamente a las 4:27.

Los profesionales que lo asistieron determinaron que presentaba una herida con orificio de entrada y salida en la mano derecha, lesión que le ocasionó una grave fractura expuesta en el tercer metacarpiano.

En el nosocomio local, el paciente recibió la atención médica del doctor Marcelo Márquez y quedó internado bajo observación debido a la complejidad del cuadro clínico que presentaba en su extremidad superior.

Según el testimonio aportado por la propia víctima a los efectivos, la agresión fue perpetrada por un sujeto que le disparó cerca de su vivienda, aunque no logró brindar mayores características físicas ni datos sobre el autor.

Hasta el momento, el informe oficial no logró precisar si existió una discusión previa ni cuáles fueron los motivos que desencadenaron el ataque armado en la zona sur del Gran San Juan.

Las actuaciones del hecho quedaron en manos de la Comisaría Sexta, según consta en el radiograma policial número 3781/26, mientras se aguardan nuevas medidas judiciales para identificar al agresor y esclarecer el suceso.