Un joven de San Juan utilizó sus redes sociales para exponer una situación de fraude que lo damnificó en una suma millonaria. Según su relato, los propietarios de un establecimiento que combina el servicio de limpieza de vehículos con la compraventa de rodados lo habrían engañado durante una transacción comercial. La publicación, que rápidamente sumó el apoyo de otros usuarios en Instagram, incluyó imágenes de los acusados y testimonios sobre el proceder de la empresa.

El afectado brindó detalles precisos sobre la deuda al afirmar que "Me debe más de $10.000.000. Hace más de dos meses espero el pago por la venta de un vehículo" y aseguró que cuenta con el respaldo necesario para sostener su acusación ante la Justicia.

Al respecto, el joven sostuvo que "Tengo comprobantes, documentación y conversaciones que respaldan mi reclamo" mientras instaba a la comunidad a estar alerta frente a estos locales ubicados en la intersección de Aberastain y Pedro Echagüe.

La repercusión del escrache permitió que otras personas se contactaran para relatar experiencias similares vinculadas al mismo lugar. En sus posteos, el denunciante reveló que "son 3 las personas que me han hablado diciendo que fueron estafados por este hijo de puta. Todo lo legal, denuncias y eso está hecho" confirmando que ya se dio inicio a los procesos correspondientes.

El joven describió el funcionamiento del lugar al señalar que "Tienen de pantalla un lavadero de autos y donde estafan a la gente. Son muchísimas las personas que me hablaron gracias a mi escrache diciendo que uno de los dos los estafó, con cheques falsos, con autos, préstamos, papeles falsos de autos, etc. Con respecto a lo legal, todo está hecho: denuncia por estafa, inicio de demanda para ejecutar el pagaré, etc. Pero hay muchos de los estafados que no habían denunciado porque estos tipos te tienen en una constante manipulación" sobre las tácticas utilizadas para evitar reclamos previos.

Finalmente, la víctima lamentó el impacto económico y emocional que estas acciones generan en sectores de la clase trabajadora. El joven concluyó su descargo manifestando que "Es imposible pensar que dejaron en pelotas a muchas personas, a pata o cagados de hambre y ellos siguen trabajando como si nada" ante la falta de respuestas inmediatas. La causa ya cuenta con denuncias formales y el inicio de demandas civiles para intentar recuperar el dinero sustraído a los damnificados.