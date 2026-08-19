Un joven encontró un tesoro de oro de nueve millones de euros durante una obra

Un estudiante belga de 18 años encontró un verdadero tesoro mientras trabajaba en una obra durante sus vacaciones de verano. El joven, identificado como Kobe, estaba preparando el terreno de un antiguo edificio en Sint-Gillis-Dendermonde, Bélgica, cuando descubrió una gran cantidad de oro escondida en el sótano.

El hallazgo ocurrió el martes 11 de agosto, mientras los trabajadores retiraban parte de los cimientos para instalar nuevas tuberías. Detrás de una estructura tapiada apareció un escondite que contenía 49 lingotes de oro de un kilo cada uno y unas 4.000 monedas.

Según las estimaciones difundidas por las autoridades, el valor del tesoro ronda los 9 millones de euros.

“Al principio pensé que eran monedas de €1”

El descubrimiento comenzó de una manera mucho más sencilla de lo que terminó siendo. Kobe contó que inicialmente creyó que las piezas que encontraba eran monedas comunes.

“Al principio pensé que eran monedas de €1”, explicó el joven en una entrevista con la cadena belga VTM.

Junto con sus compañeros comenzó a sacar las monedas del lugar. Sin embargo, la situación cambió cuando apareció un lingote y comprobaron que se trataba de oro.

El encargado de la obra, que lleva 33 años trabajando en el sector de la construcción, aseguró que nunca había visto algo semejante durante su trayectoria.

El oro estaba escondido en el sótano

El edificio donde se produjo el hallazgo había pertenecido a una familia dedicada a la producción de cerveza y llevaba un largo tiempo abandonado.

Durante los trabajos de renovación, los obreros debían intervenir el sótano. Fue allí donde descubrieron el escondite, que había sido preparado deliberadamente detrás de una parte tapiada.

Además de los 49 lingotes y las miles de monedas, los trabajadores encontraron otras piezas de oro. Todo el material fue retirado del lugar y puesto bajo custodia de las autoridades.

Qué pasará con el tesoro

Después de encontrar el oro, los trabajadores avisaron a sus superiores y a la Policía. Las autoridades realizaron un inventario de las piezas y posteriormente trasladaron el tesoro a una bóveda de alta seguridad del Gobierno federal de Bélgica.

La Fiscalía de Flandes Oriental quedó a cargo de investigar el origen del oro y determinar quién tiene derecho legal sobre el millonario hallazgo.

Entre los posibles interesados aparecen los antiguos propietarios del edificio, la organización que actualmente posee el inmueble y otras personas vinculadas con la propiedad. Por ahora, ninguno fue reconocido como dueño legítimo del tesoro.

Mientras avanza la investigación, Kobe espera recibir algún tipo de recompensa por haber encontrado el oro. “Quizás eventualmente recibamos algún tipo de premio por haberlo encontrado”, expresó el joven.

La decisión final sobre el destino de los 49 lingotes y las miles de monedas quedará en manos de las autoridades belgas una vez que se determine su procedencia y quién es su legítimo propietario.