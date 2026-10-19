Un joven de 18 años fue detenido en el departamento Chimbas luego de que una investigación policial detectara que presuntamente se exhibía con armas de fuego a través de las redes sociales. El procedimiento se realizó en una vivienda del barrio Nueva Argentina, donde los efectivos encontraron dos pistolas, municiones de distintos calibres y un teléfono celular.

La investigación estuvo a cargo de la UFI Genérica, bajo la coordinación de la fiscal Daniela Pringles. La causa fue caratulada como "Actuaciones Investigativas s/ Tenencia de arma y apología del delito", luego de que surgieran indicios de que el sospechoso tendría armas de fuego en su poder y las mostraría en publicaciones digitales.

A partir de la información reunida, personal de la División UFI Genérica llevó adelante un allanamiento en el domicilio investigado. Durante el operativo, los uniformados detuvieron a un joven de apellido Vargas, de 18 años, y procedieron al secuestro de distintos elementos vinculados con la causa.

Las dos pistolas y las municiones fueron secuestradas durante un allanamiento en Chimbas.

Las armas y municiones que encontraron durante el allanamiento

Uno de los principales hallazgos fue una pistola Beretta Px4 Storm, calibre 9x19 milímetros, que tenía el número de serie limado. El arma contaba con un cargador y diez cartuchos.

Además, los efectivos encontraron una segunda pistola, marca La Lira, calibre 7,65 milímetros, también con su respectivo cargador.

Durante el procedimiento se secuestraron una caja con 20 cartuchos calibre 9 milímetros, otros cuatro proyectiles del mismo calibre y dos cartuchos calibre .22 largo. También se incautó un teléfono celular iPhone, que quedó a disposición de la investigación.

El joven quedó a disposición de la Justicia

Tras finalizar el allanamiento, tanto el detenido como las armas, municiones y demás elementos secuestrados fueron trasladados a la Comisaría 26ª para continuar con los trámites legales correspondientes.

La investigación permanece bajo la órbita de la UFI Genérica, que deberá avanzar con las medidas necesarias para determinar las responsabilidades del joven y esclarecer las circunstancias relacionadas con la tenencia de las armas.