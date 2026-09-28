Un sujeto de 24 años fue aprehendido en la mañana de este domingo tras la denuncia realizada por una mujer, por el intento de robo de una cartera de una mesa ubicada en la vereda de un local comercial de Rawson. El sospechoso escapó hacia una motocicleta en la que se movilizaba, pero fue interceptado por personas que se encontraban en el lugar y posteriormente quedó a disposición de la UFI Flagrancia.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:40, en inmediaciones de calle Mendoza y Gobernador Castro, en jurisdicción de la Comisaría Sexta. el sujeto fue acusado de hurto simple en grado de tentativa.

La moto quedó radiada de circulación en Comisaría 6°

De acuerdo con el informe del Comando Sur, efectivos del móvil H-60, a cargo del subinspector Sebastián Muñoz y la agente Soledad Silva, fueron comisionados por personal de Trueno Halcón debido a que en el lugar se había producido una aprehensión civil.

Al arribar, los policías encontraron a un hombre reducido en medio de la calzada y rodeado por varias personas. Los efectivos procedieron a aprehenderlo y lo trasladaron al móvil policial para resguardar su integridad. En ese momento advirtieron que presentaba golpes y moretones en el rostro, hinchazón en la zona de las cejas y distintos raspones en el cuerpo.

Luego de controlar la situación, los policías entrevistaron a Abigail Soldaño, de 23 años, quien relató lo sucedido. Según su testimonio, se encontraba junto a su pareja y una amiga sentados en una mesa ubicada en la vereda del drugstore “El Ritual”.

La cartera recuperada contenía los elementos que la damnificada había mencionado.

En ese momento observaron que un hombre, que vestía una campera negra y pantalón gris, llegó a bordo de una motocicleta blanca y negra. El sujeto descendió del rodado, se acercó hasta la mesa y tomó una cartera de mano que se encontraba sobre ella.

Tras apoderarse del bolso, intentó escapar corriendo hacia una motocicleta. Sin embargo, el novio de la damnificada y una mujer intervinieron para impedir la huida.

Según el relato incorporado a las actuaciones, el sospechoso intentó finalmente escapar a bordo de la motocicleta. Al acelerar, impactó contra la mujer que intentaba reducirlo y le provocó una lesión en la pierna derecha, a la altura de la pantorrilla, donde quedaron marcas compatibles con una quemadura.

Así quedó la mujer que fue embestida por el ladrón cuando intentó detenerlo.

La intervención de las personas que se encontraban en las inmediaciones permitió reducir al ladrón. Algunos transeúntes lo retuvieron hasta que llegó la Policía y dieron aviso al 911.

La motocicleta Zanella ZB 110 cc, de color blanco, dominio 006-LBK, quedó tendida sobre la vereda. También fue recuperada la cartera que, según la damnificada, contenía dos teléfonos celulares y elementos de maquillaje. La mujer entregó el bolso a los efectivos, que procedieron a secuestrarlo como parte de las actuaciones.

Además, durante el procedimiento se secuestraron un casco negro talle L marca H5 y un par de botas de cuero con plataforma, elementos que quedaron incorporados al expediente.

Personal del servicio de emergencias 107 llegó al lugar para asistir a la mujer y al aprehendido. Sin embargo, ambos manifestaron inicialmente que no querían recibir atención médica. Posteriormente, el joven fue trasladado al Centro de Salud René Favaloro debido a las lesiones que presentaba y se indicó su derivación al Hospital Rawson.

En el nosocomio le realizaron una radiografía. El profesional informó que se encontraba en buen estado de salud, le colocó un calmante para el dolor y efectuó la desinfección de las heridas. Luego fue trasladado nuevamente a sede policial.

La UFI Flagrancia tomó intervención en el caso y el fiscal Marcelo Bustos se hizo presente en el lugar para dar inicio al procedimiento especial de flagrancia. El sospechoso, identificado como Renzo Ernesto Frías, quedó vinculado a una causa por hurto simple en grado de tentativa.