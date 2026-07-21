Un joven permanece internado con una grave lesión pulmonar luego de haber sido apuñalado durante un violento intento de robo ocurrido en la tarde de este lunes en el departamento Chimbas. El ataque se produjo cuando la víctima y otra persona circulaban en una motocicleta y fueron sorprendidos por dos motochorros que intentaron apoderarse del rodado.

El hecho ocurrió sobre calle Mendoza, entre Saavedra Este y José E. Astudillo. De acuerdo con las primeras informaciones aportadas por fuentes vinculadas a la investigación, las víctimas se desplazaban en una motocicleta de 110 centímetros cúbicos cuando fueron interceptadas por dos delincuentes que también se movilizaban en otra moto.

Según reconstruyeron los investigadores, los asaltantes intentaron robar el vehículo, pero los ocupantes opusieron resistencia. En medio del forcejeo, uno de los delincuentes extrajo un arma blanca y apuñaló por la espalda a uno de los jóvenes.

Tras la agresión, los atacantes escaparon por calle Saavedra en dirección hacia el este sin lograr llevarse la motocicleta, mientras las víctimas solicitaron asistencia.

Como consecuencia de la puñalada, el joven sufrió una herida punzante que le perforó el pulmón izquierdo y le provocó una importante pérdida de sangre. En un primer momento fue atendido en el Centro de Salud Báez Laspiur, pero debido a la gravedad de las lesiones debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Rawson, donde quedó internado bajo observación médica.

La investigación quedó a cargo del personal de la Comisaría 17ª y de la UFI Delitos contra la Propiedad. Por disposición judicial, se realizaron las primeras medidas de rigor, entre ellas el relevamiento de cámaras de seguridad de la zona y las pericias de Criminalística, mientras continúa la búsqueda de los dos sospechosos involucrados en el ataque.