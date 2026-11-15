Policiales > En Villa Lerga
Un joven fue detenido cuando intentaba robar una moto en Capital
POR REDACCIÓN
Un joven de 22 años fue aprehendido este sábado en Villa Lerga, en Capital, luego de ser sorprendido cuando intentaba llevarse una motocicleta de una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Comando Radioeléctrico Central, con intervención del Sistema Acusatorio y Flagrancia.
De acuerdo con el informe policial, uno de los jóvenes que se encontraba dentro del inmueble observó una sombra que pasaba por una ventana. Al salir hacia el pasillo, vio a un hombre que estaba llevándose una moto de su propiedad.
Lo interceptaron en la vereda
Ante esa situación, el propietario salió junto a dos amigos y logró interceptar al sospechoso en la vereda. Según la información policial, el hombre se resistió a la aprehensión, pero finalmente pudieron reducirlo hasta la llegada de los efectivos.
El aprehendido tiene 22 años y domicilio en Capital. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta marca Gilera, modelo Smash 110 cc.