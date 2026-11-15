Un joven de 22 años fue aprehendido este sábado en Villa Lerga, en Capital, luego de ser sorprendido cuando intentaba llevarse una motocicleta de una vivienda. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Comando Radioeléctrico Central, con intervención del Sistema Acusatorio y Flagrancia.

De acuerdo con el informe policial, uno de los jóvenes que se encontraba dentro del inmueble observó una sombra que pasaba por una ventana. Al salir hacia el pasillo, vio a un hombre que estaba llevándose una moto de su propiedad.

Lo interceptaron en la vereda

Ante esa situación, el propietario salió junto a dos amigos y logró interceptar al sospechoso en la vereda. Según la información policial, el hombre se resistió a la aprehensión, pero finalmente pudieron reducirlo hasta la llegada de los efectivos.

El aprehendido tiene 22 años y domicilio en Capital. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una motocicleta marca Gilera, modelo Smash 110 cc.