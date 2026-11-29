Un joven fue detenido por efectivos de la Motorizada 2, acusado de robar dos teléfonos celulares de una vivienda del barrio La Estación. El procedimiento se inició luego de que una mujer denunciara el robo y señalara como presunto autor a un hombre conocido en la zona con el alias de "El Cañita".

Cuando los uniformados llegaron al lugar, observaron a un grupo de personas que se agredían entre sí. En ese contexto, la damnificada se acercó a los efectivos y relató lo sucedido, identificando al sospechoso.

La denuncia y la intervención policial

Según manifestó la mujer, el joven habría ingresado a su domicilio y sustraído dos teléfonos celulares. Además, indicó que el sospechoso había sido observado saliendo y entrando reiteradamente al patio delantero de la vivienda.

Ante esta situación, los efectivos aguardaron a que el hombre saliera nuevamente a la vía pública y procedieron a su aprehensión. De esta manera, el personal policial logró interceptarlo en el marco del procedimiento iniciado por la denuncia.

Una vecina aportó un dato clave

Minutos después, una vecina se presentó en el lugar y manifestó haber observado el momento en que un hombre saltó la reja del domicilio de la damnificada. Según su testimonio, el sujeto tomó un objeto que estaba sobre una mesa y luego volvió a saltar la reja para escapar hacia su vivienda.

El aporte de esta testigo se incorporó a las actuaciones policiales y permitió sumar información sobre la secuencia denunciada. Los efectivos continuaron con las diligencias correspondientes y dieron intervención a las autoridades judiciales.

Intervino Flagrancia

Tras mantener comunicación con la Unidad de Abordaje Territorial, se informaron los detalles del procedimiento al ayudante fiscal de turno, quien se presentó en el lugar. Luego de consultar con la fiscal en turno, se dispuso iniciar el procedimiento especial de Flagrancia.

El aprehendido quedó a disposición de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) de Flagrancia, mientras continúan las actuaciones por una causa caratulada como hurto simple. La investigación buscará establecer las circunstancias del hecho y avanzar con las medidas judiciales correspondientes.