Un joven de 18 años fue detenido durante la madrugada de este lunes 2 de noviembre en Rawson, acusado de participar en un intento de robo de una motocicleta a mano armada. El procedimiento fue realizado por efectivos del Comando Sur en el barrio Juana Manso, luego de una persecución que terminó en la terraza de uno de los monoblocks.

Según informó la Policía de San Juan, el hecho fue denunciado por una mujer de 57 años, quien manifestó que tres sujetos intentaron sustraerle la motocicleta. Durante el episodio, uno de los sospechosos, que vestía una remera roja, le habría exhibido un arma de fuego.

La persecución terminó en el barrio Juana Manso

De acuerdo con el comunicado policial, el intento de robo ocurrió en inmediaciones de calle Vidart y Dr. Ortega, mientras que los sospechosos escaparon en dirección al barrio Juana Manso. Con las características aportadas por la damnificada, los efectivos se dirigieron al sector para buscar a los involucrados.

Al llegar, los uniformados observaron a un joven que coincidía con la descripción y que, al advertir la presencia policial, comenzó a escapar hacia el interior de los monoblocks. La persecución terminó en la terraza del monoblock 7, sector 1, donde finalmente fue aprehendido.

Qué encontraron durante el procedimiento

El detenido fue identificado por la Policía como Castro, de 18 años. Durante el palpado de urgencia, los efectivos encontraron entre sus prendas una pistola de acción neumática calibre 6 milímetros, con inscripción CZ75D Compact y su respectivo cargador.

El elemento fue secuestrado por el personal policial y quedó incorporado al procedimiento. La causa fue caratulada como robo doblemente agravado por el uso de arma y por ser en poblado y en banda, con intervención de la UFI Flagrancia.