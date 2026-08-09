Un joven de 23 años fue detenido durante la madrugada de este sábado en Caucete, acusado de robarle el celular a un joven de 18 años utilizando un arma de juguete. El hecho ocurrió en el Barrio Pie de Palo y terminó con una persecución y la intervención de la UFI de Flagrancia.

De acuerdo con la información policial, el episodio ocurrió cerca de las 2:46, en el interior del barrio, donde funciona un lugar de juegos de pool. Allí se encontraba la víctima cuando se presentó el sospechoso, identificado como Calivar.

Según la denuncia, el acusado habría apuntado al joven con un arma de juguete y le sustrajo de las manos un teléfono Samsung Galaxy 50 de color azul. Luego del arrebato, escapó del lugar.

La víctima lo persiguió

El damnificado salió detrás del sospechoso para intentar recuperar su teléfono. Durante la persecución, Calivar ingresó a una vivienda y posteriormente volvió a salir. En ese momento, habría golpeado al joven y nuevamente lo apuntó con el arma de juguete. Ante esta situación, la víctima decidió retirarse y comunicarse con el 911 para solicitar asistencia policial.

Con las características aportadas, efectivos de la Comisaría 37ª llegaron hasta la zona y lograron localizar al sospechoso, quien se encontraba sentado en un gabinete.

Al advertir la presencia de los uniformados, Calivar salió corriendo hacia los fondos de las viviendas. Sin embargo, la fuga duró pocos metros, ya que fue alcanzado y aprehendido por los policías.

Secuestraron el arma de juguete

Durante el rastrillaje realizado en el trayecto que habría utilizado para escapar, los efectivos encontraron y secuestraron la billetera del joven y el arma de juguete que habría utilizado durante el robo.

Tras el procedimiento, se dio intervención a la Unidad Fiscal de Flagrancia en turno. La causa quedó caratulada como “Robo Arrebato”, mientras el detenido quedó a disposición de la Justicia.