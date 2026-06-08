Un joven de 22 años fue atropellado en la ciudad de Mar del Plata luego de ser empujado durante una pelea que se desató tras un incidente de tránsito. El hecho ocurrió en la madrugada del domingo en la zona de Playa Grande y es investigado de oficio por la Justicia.

Según informaron fuentes policiales, el episodio tuvo lugar en la intersección de las calles Primera Junta y Victoria Ocampo, donde varias personas se encontraban discutiendo en medio de la calzada. La violenta secuencia quedó registrada en video por testigos y rápidamente se viralizó en redes sociales.

En las imágenes se observa cómo, en medio de la confrontación, uno de los involucrados empuja a la víctima, identificada como V.L., fuera del grupo. El joven pierde el equilibrio, cae hacia atrás sobre la calle y, casi de inmediato, es embestido por un Peugeot 208 blanco que circulaba por la zona, impactando contra el parabrisas del vehículo.

De acuerdo con la reconstrucción realizada por efectivos de la comisaría novena, la pelea se habría originado tras un conflicto vial entre los conductores de dos automóviles, que derivó en una discusión que escaló hasta la agresión física.

Tras el atropello, los participantes de la pelea se dispersaron y abandonaron el lugar, mientras que la víctima fue asistida y trasladada al Hospital Público de la Comunidad, donde ingresó con politraumatismos.

Fuentes del caso indicaron que, pese a la violencia del impacto, el joven se encuentra fuera de peligro y recibió el alta médica luego de ser atendido.

La investigación quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°4, a cargo de la fiscal María Constanza Mandagarán, quien avaló las actuaciones iniciadas de oficio por la Policía Bonaerense en una causa caratulada como “lesiones dolosas”.

Los investigadores avanzan ahora en la recolección de testimonios y el análisis de los registros fílmicos para identificar al hombre que empujó a la víctima y determinar las responsabilidades de todos los involucrados en el hecho.

El episodio vuelve a poner en foco los hechos de violencia vinculados a incidentes de tránsito. En junio de 2025, también en Mar del Plata, un automovilista embistió a una caravana de motociclistas, provocando la muerte de un joven de 18 años y dejando varios heridos, en un caso donde los videos resultaron clave para reconstruir lo ocurrido.