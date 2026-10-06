Un joven fue encontrado muerto en la calle en Concepción e investigan qué pasó

El fiscal Sebastián Gómez y la ayudante fiscal Agostina Pérez, pertenecientes a la UFI Número 5 de Delitos Especiales, intervienen en la causa tras el conmocionante suceso registrado en la provincia. Las autoridades acudieron al sector de Villa Dorrego para coordinar las medidas correspondientes sobre la vía pública.

La alerta a las fuerzas de seguridad ingresó cerca de las 8:40 horas por parte de una vecina del departamento Capital. La mujer caminaba con su hijo hacia el jardín de infantes cuando observó a la persona tendida sobre la vereda cerca de calle Rioja y avisó inmediatamente a los agentes policiales.

Al llegar a la zona, los uniformados constataron el deceso y notaron que el fallecido no llevaba billetera, dinero en efectivo, ni teléfono celular. El sujeto vestía ropa abrigada pero no tenía ninguna documentación, por lo cual los peritos de Criminalística no pudieron identificarlo en el lugar.

Los pobladores del barrio comentaron a los investigadores que el occiso solía reunirse con cuatro o cinco personas en la zona. Según relataron los residentes, este grupo realizaba changas, atravesaba problemas de adicción a las drogas y dormía habitualmente en la vía pública.

Los exámenes preliminares sobre el cadáver no mostraron heridas ni signos visibles de agresiones o violencia. Debido a esta situación, la hipótesis principal indica un fallecimiento por causas naturales, aunque la autopsia en la Morgue Judicial determinará el motivo exacto.

Fuente: Tiempo de San Juan.