Un joven de 19 años ingresó durante las últimas horas al Servicio de Urgencias del Hospital Doctor Guillermo Rawson con una herida de arma de fuego en una de sus piernas y aseguró ante las autoridades que sufrió un robo. El episodio quedó bajo investigación de la Comisaría 17ª, que trabajó para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el ataque e identificar al autor del disparo.

De acuerdo con la información policial, el hecho salió a la luz luego de que desde el Hospital Rawson emitieron un radiograma para informar el ingreso de un paciente con una lesión compatible con un disparo de arma de fuego. El joven fue trasladado hasta el centro de salud en un vehículo particular y recibió asistencia médica de manera inmediata.

La víctima fue identificada como Ever Giménez, de 19 años. Según el parte médico preliminar, presentaba un immpacto de proyectil con orificio de entrada sin salida en el miembro inferior derecho, por lo que permaneció bajo atención médica para determinar la gravedad de la lesión y realizar los estudios correspondientes.

Mientras era asistido, el joven manifestó que recibió el disparo durante un robo. Sin embargo, indicó que desconocía la identidad del agresor y no pudo aportar datos que permitieran establecer quién efectuó el disparo o en qué circunstancias precisas ocurrió el ataque.

Tras tomar conocimiento del caso, las autoridades sanitarias notificaron a la Policía mediante el protocolo correspondiente. A partir de esa comunicación, se dio intervención al personal de la Comisaría 17ª, cuyos efectivos iniciaron las actuaciones para reconstruir lo sucedido.

Los investigadores buscaron establecer el lugar exacto donde ocurrió el hecho, relevar posibles testigos y obtener registros de cámaras de seguridad que permitieran reconstruir la secuencia. Además, procuraron determinar si el ataque efectivamente se produjo durante un intento de robo, tal como manifestó la víctima.

Hasta el momento, no trascendieron datos sobre personas detenidas ni sobre el presunto autor del disparo. La causa permaneció en plena etapa investigativa, mientras la Policía y la Justicia reunieron elementos para esclarecer el episodio y avanzar en la identificación del responsable.