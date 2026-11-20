Un joven de 22 años fue aprehendido luego de intentar robarle el teléfono celular a otro hombre en un local de comidas de Rawson. El episodio ocurrió en Tropi Burguer, ubicado sobre avenida España, y terminó con la intervención de la Policía y la UFI Flagrancia.

De acuerdo con la información de Relaciones Policiales, el damnificado tiene 26 años y denunció que un hombre había intentado sustraerle su teléfono. Se trataba de un iPhone 14 Pro, cuyo intento de robo fue advertido por otras personas que se encontraban en el establecimiento.

Personas que estaban en el lugar retuvieron al sospechoso

Según el reporte policial, el presunto autor fue aprehendido por personas que estaban en el local comercial. Posteriormente, se dio intervención a las autoridades correspondientes para avanzar con el procedimiento.

El caso quedó caratulado como robo en grado de tentativa y cuenta con intervención de la UFI Flagrancia. La actuación policial correspondió a la jurisdicción de la Comisaría 6ª de Rawson.