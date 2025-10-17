Una tragedia con tintes de parricidio conmueve a la provincia de Jujuy. Un joven de 19 años se quitó la vida arrojándose desde el puente San Martín, sobre el río Grande, luego de que vecinos del barrio El Chingo encontraran muerta a su madre en el interior de su vivienda. La fiscalía investiga si el muchacho, antes de suicidarse, habría asesinado a la mujer días atrás.

El caso se descubrió el martes por la tarde, cuando los vecinos alertaron sobre un principio de incendio en una casa cercana al río. Al intentar ingresar para apagar las llamas, vieron salir corriendo al joven, que abordó un automóvil y huyó a toda velocidad. Minutos después, los testigos observaron cómo el vehículo, un Ford Focus gris, impactaba contra la baranda del puente San Martín. El conductor descendió y, sin mediar palabra, se lanzó al vacío.

Publicidad

El joven fue rescatado con vida y trasladado de urgencia al Hospital Pablo Soria, donde falleció en la madrugada del miércoles a causa de las graves heridas. Mientras tanto, en el domicilio familiar, personal policial y de Bomberos sofocaba el fuego y hallaba una escena escalofriante: el cuerpo de una mujer de aproximadamente 60 años, envuelto en una frazada, en avanzado estado de descomposición.

Según precisó el fiscal Diego Cussel, el cadáver presentaba heridas de arma blanca en el rostro, cuello y tórax. Las pericias determinaron que la muerte se había producido entre 10 y 14 días antes del hallazgo. El funcionario señaló que todos los indicios apuntan a un parricidio, aunque los resultados de las pericias sobre los teléfonos celulares, una computadora y varios cuchillos incautados serán clave para confirmarlo.

Publicidad

“El móvil del crimen surgirá con el avance de la investigación. Pero si se comprueba que el joven fue el autor, la acción penal se extingue por fallecimiento, tal como lo establece el Código Penal”, explicó Cussel.

Los vecinos del barrio El Chingo aseguraron que el joven vivía solo con su madre y que no se le conocían amigos ni pareja. Tampoco se registraron ingresos de terceros a la vivienda en los días previos al hallazgo, por lo que, en principio, no habría otras personas involucradas.