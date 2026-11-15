Un joven murió atacado por una tigresa durante un video para TikTok

Un video para TikTok terminó en tragedia en Pakistán, donde un joven de 19 años murió tras ser atacado por una tigresa durante una filmación protagonizada por el influencer Nouman Hassan. El hecho ocurrió en una finca privada y derivó en la detención del creador de contenido y del propietario del establecimiento.

La víctima fue identificada como Talha, quien trabajaba en el lugar. Según la reconstrucción policial, Hassan llegó a la finca para producir contenido para sus redes sociales y habría pedido que sacaran a la tigresa de su jaula para incorporarla a la grabación.

El ataque de la tigresa durante la filmación

En esas circunstancias, el animal atacó al joven y le provocó heridas de extrema gravedad. Talha fue trasladado de urgencia a un hospital cercano, pero murió mientras recibía asistencia médica.

El episodio motivó una investigación de la Policía de Lahore, que busca establecer cómo se desarrolló la filmación y cuáles fueron las responsabilidades de las personas involucradas. También se intenta determinar si existieron fallas en las medidas de seguridad del establecimiento.

Detuvieron al influencer y al dueño de la finca

Tras el ataque, las autoridades detuvieron a Nouman Hassan y al propietario del lugar, identificado como Fayyaz. Ambos están acusados de intentar encubrir lo sucedido.

De acuerdo con la investigación, inicialmente habrían presentado el hecho como un ataque de un perro. Sin embargo, posteriormente se confirmó que las lesiones que sufrió el joven habían sido provocadas por la tigresa.

"La pasión por TikTok no puede ser más importante que una vida humana", advirtió la Policía de Lahore en un comunicado. Además, las autoridades cuestionaron que se exponga a las personas a situaciones de riesgo en nombre del entretenimiento.

El animal fue entregado al Departamento de Vida Silvestre. Mientras tanto, los investigadores buscan establecer si la finca contaba con los permisos necesarios para mantener animales salvajes y si cumplía con las medidas de seguridad correspondientes.

Quién es Nouman Hassan, el influencer detenido

Nouman Hassan es un creador de contenido pakistaní que cuenta con millones de seguidores en distintas plataformas. Su popularidad está vinculada principalmente con videos en los que interactúa con animales salvajes, especialmente tigres y leones.

En la descripción de su canal de YouTube sostiene que busca inspirar, educar y entretener sobre la vida silvestre, además de promover el cuidado de los animales. Sin embargo, en varias de sus publicaciones aparece manipulando grandes felinos y realizando actividades de riesgo junto a ellos.

La muerte de Talha volvió a poner bajo cuestionamiento este tipo de contenidos y las condiciones de seguridad en las que se realizan las interacciones con animales salvajes. La investigación continúa para determinar si hubo negligencia en el manejo de la tigresa y posibles irregularidades en la finca.