Un joven de 20 años murió tras recibir un disparo durante la madrugada de este miércoles en el barrio Democracia, en Las Heras, Mendoza. La víctima fue identificada como Franco Ezequiel Suárez. Horas después, un amigo de 18 años se entregó ante las autoridades y aseguró que el tiro fue accidental.

De acuerdo con la reconstrucción inicial, Suárez se encontraba junto a dos amigos cuando ocurrió el disparo. Uno de ellos declaró posteriormente ante los investigadores y señaló al joven de 18 años como quien habría accionado el arma.

Pasado el mediodía, el sospechoso se presentó voluntariamente en una dependencia policial de Las Heras. Según su versión, los tres jóvenes tenían una pistola y habían realizado varios disparos para probarla. En esas circunstancias, uno de los proyectiles habría impactado accidentalmente contra Suárez.

Tras el episodio, los dos jóvenes se habrían retirado del lugar mientras Suárez permanecía herido. Los investigadores encontraron posteriormente cuatro vainas servidas y distintos elementos con manchas de sangre en la escena.

El episodio ocurrió pasada la medianoche, luego de que vecinos escucharan varias detonaciones. Un llamado al 911 alertó sobre la presencia de un joven herido frente a una vivienda. Una vecina salió y encontró a Suárez tendido en el piso y con manchas de sangre.

Un vecino trasladó a la víctima en un vehículo particular hasta el Hospital Carrillo. Debido a la gravedad de su estado, posteriormente fue derivado al Hospital Lagomaggiore, donde finalmente murió.

El joven de 18 años quedó a disposición de la fiscal de Homicidios Claudia Ríos. La Justicia deberá determinar si la mecánica del hecho coincide con la versión que brindó el sospechoso y definir su situación procesal. La investigación continúa abierta.