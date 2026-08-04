La localidad chaqueña de Resistencia permanece conmocionada por el crimen de Matías Julián Álvarez Guardia, un hombre de 29 años que murió luego de recibir una profunda puñalada en el pecho durante una discusión con su pareja. Por el hecho fue detenida una joven de 25 años, que quedó a disposición de la Justicia.

El ataque ocurrió durante este domingo en una vivienda ubicada sobre calle Donovan al 1400. Según la investigación inicial, en medio de una pelea, Álvarez Guardia recibió una herida de arma blanca en el tórax, del lado derecho.

Tras el ataque, un amigo de la víctima lo trasladó de urgencia al Hospital Julio C. Perrando. Los médicos lo ingresaron inmediatamente al quirófano e intentaron estabilizarlo, pero no pudieron salvarle la vida.

El joven murió como consecuencia de un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio.

La acusada dio otra versión

Por el crimen fue detenida Victoria Luz Cantero, de 25 años, quien quedó acusada por el homicidio.

Sin embargo, la joven presentó ante los investigadores una versión diferente sobre lo ocurrido. Según declaró, recibió un llamado telefónico de un amigo que le pidió que se acercara hasta la vivienda.

Cuando llegó al lugar, aseguró, encontró a Matías herido y tendido sobre la vereda.

La Justicia intenta ahora establecer qué sucedió antes y durante el ataque y determinar cómo se produjo la lesión que terminó provocando la muerte del joven.

En paralelo, familiares y allegados de Álvarez Guardia aportaron información sobre la relación que mantenía con la acusada y señalaron que la pareja había atravesado varias separaciones y reconciliaciones antes del crimen.

Según esos testimonios, durante la relación se habrían producido distintos episodios de conflicto. Entre los antecedentes mencionados figura un episodio en el que la joven habría dañado el parabrisas del auto de la víctima, además de otros hechos en los que supuestamente lo habría agredido físicamente, arañado y golpeado reiteradamente el portón de la vivienda durante una discusión.

Estos elementos forman parte del contexto que los investigadores deberán analizar para reconstruir la relación entre ambos y establecer qué ocurrió el día del crimen.

El desgarrador reclamo de la familia

Mientras la investigación avanza, la hermana de Matías publicó un fuerte mensaje en redes sociales para pedir justicia por el asesinato de su hermano.

“Que se haga viral y pido justicia por mi hermano. Lo mataste sin compasión. No se pudo defender”, escribió la mujer, quien responsabilizó directamente a la acusada por la muerte.

En su publicación también manifestó su intención de que la sospechosa permanezca detenida y afirmó: “Yo me voy a encargar de que no salgas nunca más de la cárcel. Te llevaste lo que más amo en la vida”.

El mensaje concluyó con una dura reflexión dirigida a la acusada: “Hay un Dios que todo lo ve. Y vas a sufrir en carne propia lo que hiciste”.

Mientras la Justicia continúa reuniendo pruebas y tomando declaraciones para determinar cómo ocurrió el ataque, la familia de Álvarez Guardia mantiene su reclamo para que el crimen sea esclarecido y no quede impune.