Un joven quedó con el 80% del cuerpo quemado tras el incendio de pastizales

Un joven de 21 años sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo durante el incendio que afectó al asentamiento San Cayetano, en Santa Lucía, y debió ser trasladado de urgencia para recibir atención médica. El joven es uno de los vecinos que resultaron gravemente afectados por el siniestro ocurrido en medio del fuerte viento Zonda que azotó a San Juan.

Las llamas comenzaron en un sector cercano a la ex Bodega Pringles y avanzaron rápidamente hacia las viviendas del asentamiento. Según la información difundida durante la cobertura del hecho, siete de las 34 casas que conforman el lugar quedaron prácticamente destruidas.

El avance del fuego generó momentos de desesperación entre las familias. Mientras los bomberos trabajaban para contener las llamas, los vecinos colaboraron con baldes de agua y palas, al mismo tiempo que retiraban muebles y otras pertenencias de sus viviendas.

El viento complicó las tareas de emergencia, ya que las ráfagas favorecieron la propagación del fuego hacia distintos sectores. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, cuando algunos focos comenzaban a ser controlados, las llamas reaparecían en otros puntos.

Otro hombre sufrió graves quemaduras

Entre los afectados también se encuentra un hombre que sufrió importantes quemaduras luego de ingresar a una de las viviendas para rescatar a sus hijos cuando el fuego avanzaba sobre el asentamiento. El hombre logró sacar a los niños del lugar y ponerlos a salvo, aunque resultó con severas lesiones como consecuencia de la exposición a las llamas.

Además, otros vecinos debieron recibir asistencia médica por intoxicación con monóxido de carbono y fueron trasladados para su atención.

Ante el avance del incendio, varias familias optaron por retirar a los niños del asentamiento y llevarlos temporalmente a viviendas de familiares. La emergencia dejó viviendas destruidas y un importante número de personas afectadas, entre ellas el adolescente que sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo.