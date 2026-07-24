Un hombre de 28 años fue detenido este viernes por personal de Comando Sur luego de ser señalado por un intento de robo en una vivienda de Villa Estornell, en el departamento Rawson.

Fuentes policiales informaron que el procedimiento ocurrió cerca de las 9:38 horas en calle Alem, luego de que los efectivos recibieran un llamado alertando sobre un presunto hecho delictivo. Al llegar al lugar los uniformados entrevistaron al propietario de la vivienda, quien relató que un sujeto había ingresado a su domicilio y sustraído una netbook. Al ser descubierto, el sospechoso escapó del lugar con el elemento sustraído.

Con los datos aportados por la víctima, el personal policial inició un rastrillaje por la zona para localizar al individuo. Finalmente, los efectivos lograron interceptarlo en la intersección de calles Jáchal y Alem.

Durante el procedimiento, los uniformados recuperaron la netbook que había sido denunciada como sustraída y detuvieron al presunto autor del hecho. El hombre, de 28 años, quedó aprehendido y fue trasladado para quedar a disposición del Fuero de Flagrancia, donde se inició una causa por “Hurto en grado de tentativa”.

Desde la fuerza policial destacaron la rápida intervención del personal de Comando Sur, que permitió recuperar el elemento sustraído y detener al sospechoso minutos después del intento de robo.