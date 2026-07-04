Un joven se descompensó a la madrugada y murió en dentro del boliche

Un trágico desenlace ocurrió durante la madrugada de este sábado en un local bailable de Luján de Cuyo. Un joven de 18 años perdió la vida luego de sufrir una descompensación repentina mientras se encontraba con su grupo de amigos.

El hecho se registró cerca de las cuatro en el establecimiento Wabi Fun Club, ubicado en el cruce de Acceso Sur y Paso. Según los primeros datos de la investigación, el adolescente cayó al suelo y perdió el conocimiento de manera inmediata en el interior del boliche.

Los profesionales de la salud que trabajan en el recinto asistieron al joven hasta que arribó una ambulancia al lugar. Los médicos realizaron maniobras de reanimación cardiopulmonar durante un lapso de 45 minutos, aunque finalmente confirmaron el fallecimiento del chico en el sitio del incidente.

Antes de la salida nocturna, el grupo de amigos había pasado la tarde del viernes observando el partido de la Selección Argentina contra Cabo Verde. En ese encuentro previo habrían consumido bebidas alcohólicas antes de cenar y dirigirse al local bailable cerca de las dos de la mañana.

La causa judicial está bajo la dirección del fiscal de Homicidios Oscar Malla, quien dispuso diversas medidas para esclarecer el motivo del deceso. La investigación fue caratulada inicialmente como averiguación de causales de muerte a la espera de los peritajes correspondientes.

Los resultados de la autopsia serán fundamentales para conocer fehacientemente qué provocó la falla física del joven. Además, la Fiscalía comenzó a tomar declaración testimonial a los acompañantes para reconstruir los momentos previos a la tragedia.