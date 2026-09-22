Un jubilado mató a un ladrón que robó en el negocio de su nieto

Un violento episodio de inseguridad que reabrió el debate sobre la legítima defensa en la provincia de Buenos Aires ocurrió en la localidad de Cuartel V, partido de Moreno. Un hombre de 81 años mató a un delincuente armado que había ingresado a robar en el comercio de su nieto.

El hecho se registró durante la madrugada en un local ubicado sobre la calle Derqui. Según fuentes policiales, tres delincuentes armados ingresaron al establecimiento tras violentar un acceso y encañonaron al comerciante, identificado como Rodrigo Insfrán (41), exigiéndole el dinero de la recaudación.

Ante la situación de extremo peligro, el abuelo de la víctima, un jubilado de 81 años que reside en una vivienda lindante conectada al negocio, escuchó los gritos y acudió al lugar armado con una escopeta. Al ser amenazado por uno de los asaltantes, el anciano efectuó un disparo a corta distancia que impactó de lleno en la cabeza del sospechoso, provocándole la muerte en el acto.

Los otros dos delincuentes intentaron escapar a pie por las calles del barrio, pero fueron interceptados por vecinos que salieron a la vía pública tras escuchar la detonación. Los sospechosos, identificados posteriormente como Aníbal Rivero (45) y Hugo Coronel Romero (48), fueron agredidos físicamente hasta la llegada de los patrulleros.

La causa quedó radicada en la UFI N° 4 del Departamento Judicial de Moreno-General Rodríguez, a cargo del fiscal Martín Borgnia. La Justicia dispuso la aprehensión de los dos asaltantes sobrevivientes y no tomó medidas privativas de la libertad contra el jubilado, al considerar de manera preliminar que actuó bajo el marco de la legítima defensa.