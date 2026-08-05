Un jubilado de 78 años murió este martes por la tarde luego de caer desde el balcón de un edificio ubicado sobre avenida Luro, entre Córdoba y San Luis, en pleno centro de Mar del Plata.

El episodio ocurrió alrededor de las 19, cuando vecinos y testigos escucharon un fuerte golpe y posteriormente encontraron al hombre tendido sobre la vereda, frente al edificio situado a mitad de cuadra.

Los primeros en llegar fueron efectivos policiales, quienes resguardaron la escena y dieron aviso al Servicio de Atención Médica de Emergencias (SAME). Al arribar, el personal sanitario constató que la víctima había fallecido como consecuencia del impacto contra el suelo.

Según la información disponible, el hombre vivía en el departamento desde el cual se produjo la caída. Hasta el momento no trascendió públicamente su identidad completa ni otros datos personales, más allá de su edad y su condición de jubilado.

Investigan cómo ocurrió la caída

La Justicia quedó a cargo de la investigación y dispuso la realización de los peritajes correspondientes para establecer las circunstancias exactas del fallecimiento.

Por ahora, las autoridades no establecieron una hipótesis definitiva sobre lo sucedido. Entre las posibilidades que se analizan se encuentran un accidente, un suicidio o la eventual intervención de terceros.

El lugar permaneció preservado para permitir que los especialistas realizaran las verificaciones técnicas y forenses necesarias para reconstruir el episodio.

No se registraron otras personas heridas ni daños a terceros como consecuencia de la caída.

La investigación continuará con el análisis de la escena y los elementos que puedan aportar información para determinar qué ocurrió antes de que el hombre cayera desde el balcón.