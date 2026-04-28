Un jubilado perdió $3.000.000 tras una estafa en Mercado Pago

Un hombre de 75 años denunció haber sido engañado por delincuentes cibernéticos luego de acceder a su cuenta de Mercado Pago, la conocida plataforma digital de pagos. El hecho ocurrió en el departamento Capital y derivó en el vaciamiento total de su cuenta bancaria, con una pérdida cercana a los $3.000.000.

El damnificado, identificado por las autoridades como un jubilado de apellido Ducloux y domiciliado en calle Mendoza, en la localidad de Trinidad, relató que todo comenzó durante la mañana del 25 de abril. En ese momento, mientras utilizaba su computadora personal, decidió ingresar a Mercado Pago para revisar promociones y ofertas vigentes. Fue entonces cuando dentro de la aplicación apareció un aviso solicitando un reconocimiento facial. El hombre, creyendo que se trataba de un procedimiento habitual de seguridad de la plataforma, activó la cámara de su equipo y completó la verificación.

Horas más tarde, al volver a ingresar a Mercado Pago, el jubilado descubrió que desde su cuenta se había realizado una transferencia electrónica por un monto de tres millones de pesos. El dinero fue enviado a nombre de una mujer cuya identidad no le resultaba conocida. Al advertir la maniobra fraudulenta, el damnificado se dirigió a la Comisaría 3ra para radicar la denuncia correspondiente.

Fuentes judiciales confirmaron que la causa quedó a cargo de la División Delitos Informáticos y Estafas, dependiente de las autoridades policiales. El personal especializado investiga ahora cómo los delincuentes lograron intervenir la sesión dentro de Mercado Pago, suplantar la identidad del usuario y acceder a sus fondos, así como el rastreo del destino del dinero transferido, en un intento por identificar a los autores del fraude.