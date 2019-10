Un jueves con nueve estrenos, cuatro de ellos argentinos

El último jueves de octubre llega con nueve estrenos, entre ellos cuatro argentinos: "Crímenes imposibles", de Hernán Findling; "Desertor", de Pablo Brusa, "Mujer salvaje", de Nadia Martínez y "Candy Bar", de Alejandra Szeplaki.



De otros orígenes son "Terminator: Destino oculto", de Tim Miller; "Estafadoras de Wall Street", de Lorene Scafaria; la animación "Los locos Addams", de Conrad Vernon y Greg Tiernan y las francesas "Amanda", de Mikhaël Hers y "En buenas manos", de Jeanne Herry.



"CRÍMENES IMPOSIBLES" (Argentina/2019, 91 m.)







Lorenzo, un experimentado detective, pierde a su familia en un accidente, deviene un hombre solitario que se encuentra investigando una serie de crímenes de imposible solución lógica, hasta que conoce a Caterina, una joven monja conocida por su vida dedicada al servicio y a quien todos consideran santa, que cree ser la asesina detrás de todos los crímenes.



La dirección es de Hernán Findling ("Causa efecto", "Fermín"), con guión de Nora Leticia Sarti, fotografía de Eric Elizondo, edición de Martín Blousson, música de Gustavo Pomenarec, y actuaciones de Federico Bal, Daniel Alvaredo, Guido D'Albo, Sofía Del Tuffo, Gustavo Pardi, Carla Quevedo, y Marcelo Sein (BF Distribution, +13) Suspenso.



"DESERTOR" (Argentina/2019, 88 m.)







Rafael Márquez, que se está formando como médico militar en un regimiento de montaña, carga con la deshonra de tener un padre desertor del ejército, y la llegada al regimiento del legendario coronel Santos, amigo de su padre, y la aparición de una misteriosa mochila, avivan sus fantasmas al confesarle que su padre nunca desertó sino que fue asesinado por un viejo ermitaño que vive en medio de la cordillera.



Es el primer largometraje del director santafesino Pablo Brusa, con guión de Mario Pedernera, Hugo Curletto, fotografia de Gio Croatto, edición de Claudio Rosa, Antonio Pita y el mismo Brusa, música de Antonio Pita y Claudio Vittore y actuaciones de Santiago Racca, Marcelo Melingo, Daniel Fanego, Pablo Tolosa, Milagros Ponce, Guillermo Olarte e Ignacio Tamagno (Cierren, +13, con reservas) Aventuras/Drama.



"MUJER SALVAJE" (Argentina/2019, 62 m.)







Narra el viaje que hace un grupo de percusión de mujeres argentinas llamadas Legüerale, desde La Plata hasta La Paz, para encontrarse con Warmi Tambor, un grupo de música andina compuesto por mujeres, y en el segundo viaje atraviesan montañas, yungas y desiertos, hacia un sonido interno.



Es la ópera prima de Nadia Martínez, en base a una idea propia, con fotografía de Tamara Ajzensztat y edición de Lucia Torres (Independiente, ATP) Documental.



"CANDY BAR" (Venezuela-Argentina/2017, 80 m.)







A través de la vida de seis mujeres, el documental, muestra las diferentes relaciones que estos personajes entablan con la comida, es una reflexión sobre Argentina: el país con más sobrepeso de América del Sur y denuncia la emergencia económica de Venezuela, para reflexionar sobre la alimentación como un acto político.



La dirección es de Alejandra Szeplaki, según un guión propio (CineWorld, ATP, con leyendas) Documental.



"TERMINATOR: DESTINO OCULTO" ("Terminator: Dark Fate", Estados Unidos/2019, 128 m.)







Sarah Connor se propone proteger a una joven llamada Dani Ramos y sus amigos como Terminator de metal líquido, enviada desde los futuros intentos de rescindirlas.



La dirección es de Tim Miller, según el guión de David S. Goyer, Josh Friedman, Billy Ray y Justin Rhode (argumento de David Ellison, Tim Miller) , la fotografía es de Ken Seng, la edición de Julian Clarke y la música de Junkie XL, con actuaciones de Mackenzie Davis, Linda Hamilton, Arnold Schwarzenegger, Natalia Reyes, Gabriel Luna, Edward Furlong, Diego Boneta, Enrique Arce, Tristán Ulloa, Alicia Borrachero, Tom Hopper, Cassandra Starr y Brett Azar (Fox de Argentina, +13, con reservas) Ciencia Ficción/Acción/Secuela.



"ESTAFADORAS DE WALL STREET" ("Hustlers", Estados Unidos/2019, 110 m.)







Un grupo de bailarinas de striptease se une para estafar a sus clientes, ricos de Wall Street, y cuando Elizabeth, una periodista del New York Magazine, comienza a investigar a las strippers, ellas verán peligrar su negocio y tendrán que afianzar su lealtad por encima de la envidia y la ambición.



La dirección es de Lorene Scafaria, según un guión propio a partir de un artículo escrito por Jessica Pressler, con fotografía de Todd Banhazl, edición de Kayla Emter y actuaciones de Jennifer Lopez, Constanze Mu y Lili Reinhart (Diamond Films, +16). Comedia/Drama.



"LOS LOCOS ADDAMS" ("The Addams Family", Estados Unidos/2019, 87 m.)







Basada en las viñetas creadas por Charles Addams en 1933 para The New Yorker, al igual que se la serie de TV de la década del 60 y sus versiones para cine con actores, esta animación toma a los singulares personajes de esta familia, que hace frente a una archienemiga: Margaux Needler.



La dirección es de Conrad Vernon y Greg Tiernan ("La fiesta de las salchichas"), según un guión de Matt Lieberman, Conrad Vernon, Pamela Pettler, Erica Rivinoja, según los personajes creados por Charles Addams (UIP, ATP, con leyendas) Terror/Animación.



"AMANDA" (idem, Francia/2018, 107 m.)







David es un joven solitario y soñador de 20 años de París que se dedica a vivir el presente, se gana la vida con pequeños trabajos, y evita tomar decisiones que le comprometan, hasta que se enamora de Lena, una vecina que acaba de llegar, una dicha que trunca la muerte de su hermana mayor en un atentado.



La dirección es de Mikhaël Hers, según un guión propio y de Maude Ameline, con fotografía de Sébastien Buchmann, edición de Marion Monnier, música de Anton Sanki, y actuaciones de Vincent Lacoste, Isaure Multrier, Stacy Martin, Ophélia Kolb Kasapoglu, Marianne Basler, Jonathan Cohen, Nabiha Akkari, Greta Scacchi, Bakary Sangaré, Claire Tran, Elli Medeiros, Zoe Bruneau, Lily Bensliman, Raphaël Thierry, Leah Lapiower, Luke Haines, Lawrence Valin y Carole Rochet (Zeta Films, +13). Drama.



"EN BUENAS MANOS" ("Pupille", Francia/2018, 110 m.)







Theo acaba de nacer y su madre biológica le entrega a un programa de adopción, que deberán encontrar a la que se convertirá en su madre adoptiva: Alice, de 41 años, lleva casi diez años luchando por ser madre y un grupo de profesionales trabajará para que los dos puedan reunirse.



La dirección es de Jeanne Herry, según un guión propio, con fotografía de Sofian El Fani, edición de Stephane Garnier y Francis Vecin, música de Pascal Sangla y actuaciones de Sandrine Kiberlain, Gilles Lellouche, Elodie Bouchez, Olivia Côte, Clotilde Mollet, Jean-François Stévenin, Bruno Podalydès y Miou-Miou



(CDI Films, +13, con reservas). Drama.