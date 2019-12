Un juez de Nueva York desestima nuevo caso por fraude contra un ex jefe de campaña de Trump

Un juez de Nueva York desestimó hoy un caso de fraude contra Paul Manafort, ex jefe de campaña de Donald Trump, y frenó el nuevo proceso que buscaba servir de garantía ante un posible indulto por parte del presidente de Estados Unidos.



El juez Maxwell Wiley desechó un nuevo caso de fraude contra un antiguo colaborador del actual presidente estadounidense.



Manafort ya fue condenado a más de siete años de cárcel por cargos a nivel federal, muy parecidos a los que se les imputaban ahora.



Por tal motivo, Wiley decidió, en cumplimiento de las leyes que prohíben que un individuo sea juzgado dos veces por los mismos delitos, descartó este nuevo procedimiento.



Esta nueva acusación por fraude hipotecario y otros crímenes fue impulsada por el fiscal del distrito sur de Nueva York, el demócrata Cyrus Vance, poco después de que en marzo Manafort fuese condenado en un tribunal federal, informó la agencia de noticias EFE.



El movimiento de Vance respondía al temor de que Trump pudiera indultar a Manafort.



Con esta nueva acusación, el fiscal neoyorquino también buscaba garantizar que el antiguo colaborador de Trump continuase en la cárcel por delitos a nivel estatal, ante los que no puede actuar el presidente.



Manafort dirigió la campaña de Trump entre mayo y agosto de 2016, y renunció luego de que se descubriese que había recibido 12,7 millones de dólares por asesorar en secreto al ex presidente ucraniano Víktor Yanukóvich (2010-2014), vinculado a Moscú, en el marco de la investigación conocida como la "trama rusa" liderada por el fiscal especial Robert Mueller.